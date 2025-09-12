山田洋次監督の91本目となる最新作『TOKYOタクシー』が、11月21日に公開される。このたび、終活に向かうマダム・高野すみれ（倍賞千恵子）と、タクシー運転手・宇佐美浩二（木村拓哉）の“たった1日の旅”の中で語られる「すみれの過去」を映し出した場面写真6点が解禁された。【画像】映画『TOKYOタクシー』そのほかの場面カット本作は、フランス映画『パリタクシー』のリメイク作品で、山田組のスタッフが再結集。『男はつら