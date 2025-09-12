日本でのサービス開始から10周年を迎える「Netflix」。これまでの常識を超え、クオリティにもこだわった幅広い作品ラインナップで存在感を築いてきた同社が、新たに日本発の注目3作品を発表した。『地獄に堕ちるわよ』『俺のこと、なんか言ってた？』『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』が今後配信予定となる。【画像】新作3作品の画像を1枚ずつ■Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』昭和から平成にかけて国民