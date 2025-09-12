長崎市遠藤周作文学館は、2025年10月11日(土)、ベネックス長崎ブリックホールにて「遠藤周作を偲ぶ一日」(入場無料・定員300人※申込多数の場合は抽選)を開催します。 長崎市遠藤周作文学館「遠藤周作を偲ぶ一日」 長崎市遠藤周作文学館は、2025年10月11日(土)、ベネックス長崎ブリックホールにて「遠藤周作を偲ぶ一日」(入場無料・定員300人※申込多数の場合は抽選)を開催。当日は、遠藤周作原作のテレビドラマ『