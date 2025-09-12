俳優の板垣李光人が作・絵を手掛けた絵本『ボクのいろ』が、11月6日から発売されることが決定し、きょう12日より予約販売が開始された。板垣にとっては本作が自身初の絵本となる。【写真】愛くるしいイラスト！板垣李光人が手掛けた絵本の書影本作『ボクのいろ』は、2025年4月に絵本投稿サイト「よみきかせキャンバス」にて、デジタルで発表された作品に加筆修正し、さらに描き下ろしを加えたもので、「自分らしさ」をテーマに