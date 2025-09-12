7人組アイドルグループ「Palette Parade」（パレットパレード、通称パレパレ）が8日、東京・Zepp DiverCity（TOKYO）で結成4周年を記念したワンマンライブ「OWN THE CEREMONY」を開催した。大歓声に包まれた2時間を終え、メンバーの比嘉ゆめのが単独取材に応じ、胸に去来した思いを率直に語った。（「推し面」取材班）午後7時の開演。メンバー紹介映像に合わせて、1人ずつ舞台下からリフトに乗って飛び出す演出で幕を開けた。