フィギュアなどを手がけるCCPJAPAN（東京都足立区）は、特撮ドラマ「ウルトラマン」に登場する「ウルトラマン」のソフビ（ソフトビニール）フィギュア「1/6特撮シリーズ Vol.114 ウルトラマン（Cタイプ） 登場ポーズ Ver.」を2026年4月に発売予定だ。その予約受付を25年8月21日から順次はじめた。マスクを新規造形、細部まで再現同作に登場する「ウルトラマン」が完全新規造形で「1/6特撮シリーズ」に登場。作品の最後期に使用され