漫画家・荒木飛呂彦氏の人気作品「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズ最新作『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』が、Netflixにて世界配信されることが決定した。過去シリーズを手がけたスタッフが再集結し、制作に挑む。【画像】『スティール・ボール・ラン』キャラクタービジュアル『ジョジョの奇妙な冒険』は1986年に「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載を開始。シリーズ累計発行部数は1億2000万部を超え、奇