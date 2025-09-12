7人組アイドルグループ「Palette Parade」（パレットパレード、通称パレパレ）が8日、東京・Zepp DiverCity（TOKYO） で結成4周年を記念したワンマンライブ「OWN THE CEREMONY」を開催した。アンコール含む全19曲を駆け抜けた終演後、グループ随一の歌姫・葵うたを直撃した。（「推し面」取材班）「めちゃくちゃ楽しくて、一瞬でした！最初はすごく緊張していたんですが、ステージに立ったら一瞬で緊張も吹き飛びました。いつ