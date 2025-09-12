イスラエルのネタニヤフ首相は11日、パレスチナ自治区ヨルダン川西岸地区の入植地を大幅に拡大する計画に署名しました。入植地はイスラエルがパレスチナの人々から奪った土地に一方的に住宅地を作るもので、国際法違反とされています。ネタニヤフ首相は11日、ヨルダン川西岸の入植地を大幅に拡大する計画に署名しました。パレスチナ側の反発や国際社会の批判がさらに強まりそうです。ネタニヤフ首相は数千戸の住宅が建設されること