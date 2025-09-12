首都圏で１１日に猛烈な雨が降った影響で、１２日も東京・羽田空港の発着便に欠航が相次いだ。空港ではロビーで一夜を明かし、疲れた表情の人たちの姿が見られた。東京都内では２００件以上の床上・床下浸水が確認され、都が人的被害がないか調べている。停滞する秋雨前線に湿った空気が流れ込んで積乱雲が発達したため東京都や神奈川県で猛烈な雨に見舞われ、気象庁が１１日午後に記録的短時間大雨情報を９回発表した。全日