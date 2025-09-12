◇MLB ヤンキース9-3タイガース(日本時間12日、ヤンキー・スタジアム)ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手が本拠地で行われたタイガース戦に「2番・ライト」でスタメン出場。初回に45号ソロを放つと、3回には2打席連続の46号ソロを放ち、球団本塁打数歴代4位タイに浮上しました。ジャッジ選手は、初回の第1打席で相手先発タイラー・ホルトン投手がフルカウントから投じたスライダーをとらえ、左中間にもうけられたブルペンに飛び込