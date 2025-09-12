１２日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値に比べて５００円超高い４万４８８８円０２銭まで上昇し、前日につけた取引時間中の最高値を更新した。午前の終値は、３２２円１５銭高の４万４６９４円６５銭だった。前日の米株式市場で主要な三つの株価指数がそろって最高値を更新した流れを受け、東京市場でも日経平均への影響が大きい半導体関連株や、人工知能（ＡＩ）向けに需要増加が期待されるデータ