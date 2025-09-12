女優の飯島直子（57）が11日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）で、自身が耳にしたという20代の恋愛観を語った。22歳と25歳の姪がいるという飯島は、「彼女たちが言うには、“昭和の男がいい”って言うんですよ」と告白。「“昭和男子と付き合いたい”って。“昭和精神みたいな男がいい”って、若い子の間でも言ってる子がいます」と明かした。そして「若い女の子で意外と今そういう子が多い」