イスラエルが、イスラム組織ハマスを標的にカタールで攻撃を行ったことを受け、国連安全保障理事会は緊急会合を開きました。カタールムハンマド首相「我々が交渉に忙殺されている間に領土を攻撃した行為は、平和に向けた努力を損なおうとするイスラエルの意図を暴いた」国連安保理の緊急会合に出席したカタールのムハンマド首相は、イスラエルを批判した一方、「イスラエルとハマスの停戦への仲介は継続する」と述べました。これ