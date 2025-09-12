野見宿禰神社で土俵入りを行う横綱大の里。太刀持ち高安＝12日、東京都墨田区（代表撮影）大相撲の横綱大の里が12日、相撲の神様を祭る東京都墨田区の野見宿禰神社で土俵入りを行い「横綱になった実感が湧いた。非常にうれしかった」と感慨に浸った。同神社では横綱に昇進した力士が最初の東京開催場所前に土俵入りを実施。7月の名古屋場所が新横綱だった大の里は日本相撲協会の八角理事長（元横綱北勝海）や審判部の親方らが