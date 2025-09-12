記者団の質問に応じるトランプ米大統領＝１１日/Win McNamee/Getty Images（ＣＮＮ）ロシアのドローン（無人機）が１０日に北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国であるポーランド領空に侵入したことをめぐり、トランプ米大統領は１１日、偶発的なものであった可能性を示唆した。トランプ氏は記者団に対し、「ミスだった可能性もある」とし、「いずれにせよこの状況に関するあらゆる出来事に不満だ。うまく収まるといいのだが」と語