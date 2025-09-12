11日東京都心を中心に記録的大雨となり、各地で道路の冠水や浸水被害が相次ぎました。一夜あけた12日も羽田空港では欠航便が相次ぐなど影響が続いています。11日、東京23区など1時間に100mmを超える猛烈な雨が降りました。羽田空港では雷雲が接近した影響で安全確保のため、11日の午後から夜にかけて3度地上作業を中止しました。12日も朝から羽田空港を発着する便に欠航が相次いでいます。日本航空と全日空あわせて128便が欠航し、