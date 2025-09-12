元AKB48でタレント、経営者の小嶋陽菜（38）が、11日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。最近のストレス発散法を明かし、指原莉乃から「社長になっておかしくなってる」とツッコまれた。小嶋は100人以上の社員を抱えるアパレル会社を経営。社長として多忙な日々を過ごす中、息抜きについて聞かれると「仕事で次何しようかな？とスマホでいろいろ探しながら寝落ちします」と照れ笑いした。また「TikTokは