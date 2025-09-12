まだまだ暑さの続く毎日に欠かせないのは、クールダウンにぴったりなアイス。とはいえ、毎日食べるとなると少しでもコスパの高いものを選びたい……と思う方も多いのではないでしょうか。そこで今回は【シャトレーゼ】で手に入る「コスパ最強アイス」を紹介します。 暑さを吹き飛ばす爽快感とキレのよさ！ 「アイスキャンディー ソーダ」は、ソーダ味ならではの爽快感やキレのよさが味わえ