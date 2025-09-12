韓国代表のオム・ジュンサンは遊撃手と投手の二刀流野球の国際大会「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18野球ワールドカップ」が沖縄県那覇市の沖縄セルラースタジアム那覇などで開催中だ。上位6か国によるスーパーラウンドに進んだ韓国代表で、遊撃を守る17歳のオム・ジュンサンは、最速151キロ右腕という顔もある二刀流。今後の野球人生にどのようなプランを持っているのか聞いた。韓国は8日のイタリア戦で、3投手継投による