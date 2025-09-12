カー用品ブランドMAXWINは、OBDポートに挿すだけで愛車の場所を確認できるトラッカー『OBD2-DW10』を、2025年9月9日より応援購入サービス Makuakeにて先行販売開始しました。 MAXWIN『OBD2-DW10』 入力電圧：12V-24V材質：ABSスタンバイ平均消費電力：約60μA ※1μAは、1Aの1/1000000ブザー：約80dB(障害物なしの場合)寸法：約48×25×23mm重