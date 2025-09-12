JR四国本社高松市浜ノ町 JR四国は、四国の国立4大学と取り組んでいる「四国家インターシップ」の2025年度事業を16日から29日まで実施します。 参加するのは、香川大学大学院創発科学研究科と愛媛大学社会共創学部の学生2人です。2人は、四国八十八ケ所札所の志度寺・長尾寺・大窪寺を参拝したり、お遍路さんを接待したりするフィールドワークを行い、お遍路文化を発信する企画などを考え、最終日にさぬ