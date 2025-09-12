トイレで排便する際、便座に座ったままスマートフォンで動画を見たりゲームをプレイしたりして、ついつい長居してしまう人は多いはず。ところが、排便時に長時間座りすぎるとさまざまな問題が生じるとのことで、イギリスのランカスター大学で解剖学教授を務めるアダム・テイラー氏が「トイレで長時間座ると生じる7つの健康問題」について解説しました。Seven health conditions that show why using your phone on the toilet is a