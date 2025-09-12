2024年度、高知県内の児童相談所が受け付けた児童虐待の相談件数は577件で、そのうち420件を虐待と認定し対応したということです。県によりますと、2024年度、中央と幡多の2つの児童相談所が受け付けた児童虐待の相談件数は577件で、前の年度と比べて73件減りました。このうち虐待と認定して対応したものは420件で、前の年度より28件減少しています。虐待の内容は、言葉による脅しや無視などの心理的虐待が最も多く、246件と全体の