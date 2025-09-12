俳優の板垣李光人が作・絵を手がけた初の絵本「ボクのいろ」（Ｇａｋｋｅｎ刊）を１１月６日に発売することが１２日、発表された。同日より予約販売がスタートする。板垣が手がけた「ボクのいろ」は、今年４月に絵本投稿サイト「よみきかせキャンバス」にて、デジタルで発表された作品に加筆修正し描き下ろしを加えたもの。真っ白な不思議な生きもの・ヌルを主人公に据えたストーリーで「自分らしさ」がテーマ。色とりどりの世