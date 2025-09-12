沖縄県宮古島の水族館とコラボした新しい展示エリアが、高知県の桂浜水族館にオープンしました。高知市の桂浜水族館の新しいエリア「ハマラボ」。沖縄県宮古島にオープンした「KAIKENのチイサナ水族館」とコラボして誕生したもので、高知から遠く離れた宮古島周辺の海の生き物をより身近に楽しむことができます。ハマラボにはカクレクマノミやミナミハコフグなど暖かい海で生息する魚や、高知では見ることのできないヒ