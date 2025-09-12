山西省の龐泉溝国家級自然保護区に生息するミミキジ。（２０２２年１０月１６日撮影、太原＝新華社配信／趙戦合）【新華社太原9月12日】中国山西省の龐泉溝国家級自然保護区は、20年余りにわたる保護活動の結果、国家1級保護野生動物ミミキジの分布域が徐々に拡大し、個体数も着実に増加していると明らかにした。ミミキジはキジ科に属する中国固有の大型鳥類で、山西省政府によって1984年に「省鳥」に指定された。