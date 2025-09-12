タレントの梅宮アンナ（53）が11日、自身のインスタグラムを更新。“出逢って10日で結婚”の電撃婚をした、夫でアートディレクター・世継恭規氏と「夫婦初対談」したことを報告した。【動画】ハグや手つなぎ「めちゃ素敵」梅宮アンナ＆世継恭規氏の“ラブラブ”夫婦2ショットそろって登場したのは『婦人公論』10月号（中央公論新社／発売中）。「出逢って10日で結婚をした私達の理由」をテーマに語っていることを伝えている