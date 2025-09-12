天皇ご一家は12日から長崎県を訪れ、戦後80年の節目に原爆犠牲者を慰霊されます。天皇皇后両陛下と愛子さまは12日午前9時半すぎ、羽田空港から特別機で長崎空港に向かうため皇居を出発されました。両陛下は3日間、愛子さまは2日間の日程で長崎県を訪れ、午後は、戦後80年の節目に長崎市の平和公園にある「原爆落下中心地碑」に供花し、原爆犠牲者の慰霊をされます。その後、ご一家は高齢の被爆者や、若い世代の語り部らと懇談され