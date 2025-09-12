12日朝の東京株式市場で日経平均株価は2日連続で取引時間中の史上最高値を更新しました。前の日のアメリカ・ニューヨーク株式市場で、利下げ期待が高まったことから買い注文が膨らみ、ダウ平均株価は史上最高値を更新し初めて終値で4万6000ドルの節目を突破しました。その流れを引き継ぎ、12日朝の東京株式市場でもハイテク株を中心に値を上げ、日経平均株価は一時、4万4800円を超えるなど取引時間中の史上最高値を2日連続で更新し