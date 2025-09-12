ラトニック米商務長官（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】ラトニック米商務長官は11日、日米両国が覚書を交わした5500億ドル（約80兆円）に及ぶ日本の対米投資の対象として、北部アラスカ州の液化天然ガス（LNG）開発を視野に検討していることを示唆した。米国内での原発建設や送電網整備、ジェネリック医薬品（後発薬）生産も対象案件として例示した。ラトニック氏は「日本は市場を開放するつもりは全くなかった。だから、5