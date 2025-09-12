人気漫画「チェンソーマン」の劇場版「チェンソーマンレゼ篇」（１９日公開）と株式会社マコトフードサービスが運営する「牛骨ラーメンまこと屋」がコラボすることが１２日、分かった。コラボ期間は劇場版が公開される１９日の午前１１時から１１月２４日の午後１１時５９分まで。コラボでは全国８６店舗で展開され、「チェンソーマン」をモチーフにした限定メニュー３種を提供するほか、先着７万人へのノベルティ配布、さら