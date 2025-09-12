哨戒機が上空から捉える防衛省・統合幕僚監部は2025年9月11日、尖閣諸島の魚釣島沖で、中国海軍の最新空母「福建」を初めて確認したと発表し、自衛隊が撮影した写真を公開しました。【画像】デカい！これが自衛隊が撮影した中国海軍「最新鋭の巨大空母」です防衛省によると、今回確認されたのは空母「福建」のほか、ソブレメンヌイ級ミサイル駆逐艦（艦番号136）、ルーヤンII級ミサイル駆逐艦（艦番号152）の3隻。9月11日の午