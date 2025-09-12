中国東方航空は、熊本〜上海/浦東線を10月26日から運休することを決めた。同路線は7月11日に開設したばかりで、当初は週2往復、現在は火・金曜の週2往復を運航している。運休は計画変更上の理由によるものとしており、期間は当面の間を予定している。松山を発着する国際線は、ソウル/仁川、釜山、台北/桃園、高雄、香港の5路線に縮小することになる。