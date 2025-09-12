英Nothingは、最新のフラッグシップワイヤレスイヤホン「Ear (3)」のデザインを公開した。詳細は9月18日21時に発表される。 「Ear (3)」は、金属素材をシースルーデザインに組み合わせた、Nothingらしいスタイルのワイヤレスイヤホン。厚さ0.35mmのカスタムメタルアンテナなどを採用し、薄型化を実現したという。 ケースは100％リサイクルアルミニウム製で、「スーパーマイク」を搭