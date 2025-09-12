ÂçÃ«¤ÏMVP¼õ¾Þ7ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¥Ü¥ó¥º¤òÄ¶¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ÎËÜÌ¿¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤À°ì¿Í¤ÎÁª¼ê¤À¤±¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÅêµåÊ¬ÀÏ²È¤âÀä»¿¤Î¥«¡¼¥Ö¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤¬»°¿¶¤òÃ¥¤¦¥·¡¼¥ó¡Ö3ÅÙ¤ÎMVP¼õ¾Þ¤ò¸Ø¤ë¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¡¢¤¢¤È1¤Ä¤Ç4²ó°Ê¾å¤ÎMV