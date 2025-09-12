岐阜市中心部の柳ケ瀬商店街で、目抜き通りの「柳ケ瀬本通り」などを覆うアーケードの半分近くを撤去する方針であることがわかりました。柳ケ瀬商店街のアーケードは、一部は設置から60年ほどが経過して老朽化が進んでいるほか、組合員数の減少で維持管理費などの負担が課題となっていました。こうした中、東西の目抜き通り「柳ケ瀬本通り」など東地区・北部エリアのアーケードについて