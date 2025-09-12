イングランドサッカー協会は、2009年から2022年までに74件の規則違反があったとして、チェルシーを告発したとのこと。『BBC』の記事によれば、チェルシーの規則違反は「代理人や仲介業者、第三者への報酬支払い」に関するものであったとのことで、現在詳しい調査が進められている。違反があったとされる取引にはエデン・アザールやサミュエル・エトー、ウィリアンのものが含まれているとのことだが、選手本人はそれらの違反には関