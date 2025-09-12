北海道・釧路湿原周辺で建設中のメガソーラーを巡る問題で、事業を進める日本エコロジーの社長がＳＴＶの単独取材に応じ、１か月程度の間工事を中断したうえで、関係機関と今後の対応を協議していく考えを示しました。日本エコロジーの松井政憲社長は９月１１日、大阪市内の本社でＳＴＶの単独取材に応じました。釧路湿原周辺でのメガソーラー事業について、１か月程度は工事を中断し、関係機