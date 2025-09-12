◇カーリングミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦第２日（１２日、北海道・稚内みどりスポーツパーク）女子１次リーグで、ＳＣ軽井沢クラブがロコ・ソラーレに５―４で勝利。２勝目を挙げ、スキップ・上野美優は「昨日のロコ・ソラーレ戦では点差を広げられて自分たちのやりたい形が出来なかったりしたけど、今日はそこを最後までつなげていこうと確認していたので、それが出来た試合だったかなと思う」と笑顔で振り返