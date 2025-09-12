記者会見する公明党の斉藤代表＝12日午前、国会公明党の斉藤鉄夫代表は12日の記者会見で、参院選敗北を受けて引責辞任を申し出た西田実仁幹事長を続投させる考えを表明した。「山積した課題を前に進めるには豊富な経験が必要不可欠だ。強く慰留した」と述べた。自身の進退については「職を辞するのではなく、人材を育て党再生を果たすことが私の責務だ」とした。公明は11日に参院選の総括を取りまとめた。昨年10月の衆院選に続