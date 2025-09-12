11日、東京や神奈川を襲った記録的な大雨から一夜明け、浸水被害があった地域では住民らが片付けに追われています。11日午後、東京や神奈川では局地的に猛烈な雨が降り、東京・目黒区では1時間に134ミリを観測するなど記録的な大雨となりました。目黒区の東急線・自由が丘駅周辺では、建物への浸水被害が相次ぎ、12日も住民らが後片付けに追われています。ビルの所有者「（エレベーターが）全部水入ってしまってポンプで水出しして