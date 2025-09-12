「ポスト石破」の有力候補の一人とされている自民党の小泉農林水産相が、10月4日の総裁選挙に出馬する意向を固めました。国会記者会館からフジテレビ社会部・伊地知英志記者が中継でお伝えします。総裁選に意欲を示す議員が相次ぐ中、小泉氏の判断が焦点となっていましたが、今週末、地元の神奈川・横須賀市で支援者に出馬の意向を説明する方針です。小泉農水相：政治家として、よって立つところは生まれ育った地元です。（地元の