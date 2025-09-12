岡山市役所 岡山市は21日から30日まで「交通ルール守って笑顔晴れの国」をスローガンに秋の交通安全市民運動を実施します。 横断歩行者優先の徹底、運転中のスマートフォン使用禁止の徹底、スピードダウンの励行、自転車の安全運転とヘルメット着用を重点的に推進します。