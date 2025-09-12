陸上自衛隊の輸送機V22オスプレイが配備された佐賀駐屯地の建設工事差し止めをノリ漁師らが求めた仮処分の申し立てで、最高裁が漁師側の特別抗告を棄却したことが12日、漁師側弁護士への取材で分かった。8月15日付。