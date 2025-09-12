¡ÖÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¡×¡Ê£±£´Æü½éÆü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡ËÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï£±£²Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¼èÁÈÊÔÀ®²ñµÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢½éÆü¤È£²ÆüÌÜ¤Î¼èÁÈ¤ò·è¤á¤¿¡£²£¹Ë£²¾ì½êÌÜ¤Ç½é¤á¤ÆÅì¤ËºÂ¤Ã¤¿Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤Ï½éÆü¤Ë¿·¾®·ë°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°ÂÌêÀî¡Ë¡¢£²ÆüÌÜ¤Ë¤ÏÀè¾ì½ê¤Ç¾¼ÏÂ°Ê¹ßºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤ë¶âÀ±¤òÇÛµë¤·¤¿Ê¿Ëë¤Ç£´£°ºÐ¤Î¶ÌÏÉ¡ÊÊÒÃËÇÈ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£À¾²£¹Ë¤ÎË­¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤Ï½éÆü¤Ë¶ÌÏÉ¡¢£²ÆüÌÜ¤Ë¾®·ë¹â°Â¡ÊÅÄ»Ò¥Î±º¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£²Æ¾ì½ê