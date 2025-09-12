きのう、東京や神奈川で「記録的短時間大雨情報」が相次いで発表され、一部の川が氾濫するなどした大雨の被害について、都内ではこれまでに200件以上の浸水被害が確認されました。きのう、東京都や神奈川県では「記録的短時間大雨情報」が相次いで発表され、各地で冠水や河川の氾濫が発生しました。品川区の戸越銀座商店街でも道路が冠水し、バイクがなぎ倒されていました。記者「ゲリラ豪雨から一夜明けた戸越銀座では、けさから