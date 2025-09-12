元AKB48のメンバーでタレント、実業家の板野友美（34）が、11日までに自身のYouTubeチャンネル「友chube 【板野友美】」を更新。新車を購入したことを報告した。【動画】板野友美が購入した、英国“高級SUV”内外装全部見せ動画冒頭「こちらが私のお車でございます。かっこいい〜」と紹介されたのが、イギリスの高級自動車メーカーのランドローバー『レンジローバー』。「かっちょいい車でドライブしていきたいと思います。あ