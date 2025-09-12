自民党の総裁選に小泉農水大臣が出馬する意向を固めたことがわかりました。来週、正式に出馬を表明する見通しです。国会記者会館から中継です。これまでも重要な判断をする時は、地元を重視してきた小泉氏は、あすにも神奈川県横須賀市で支援者に出馬の意向を伝え、来週、記者会見を開く方向で調整しています。小泉進次郎 農水大臣「どちらの決断をするにしても、私は大臣としての務めをしっかりと果たしていきたいと思います