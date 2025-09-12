愛知県西尾市のJAの直売所で9月12日、新米のおにぎりが無料配布されました。西尾市の「憩の農園ファーマーズマーケット」では、地元産のコシヒカリ「矢作の恵 三河自慢」のおにぎり200個が用意され、およそ1時間でなくなりました。訪れた人：「おにぎり大好きなので、すごくうれしかったです。もちもちしていて、おいしいです」新米のおにぎりの無料配布は13日も予定され、12日より多い300個が用意される